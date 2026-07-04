В ночь на 4 июля российские силы ПВО сорвали попытку массированного удара ВСУ по регионам РФ

В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Как сообщает Министерство обороны, планы Киева были сорваны российскими силами противовоздушной обороны.

«В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 9 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США в Белгородской области, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности», – уточнили в ведомстве.

В Минобороны обратили внимание, что уничтожение вражеских воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны силами расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажами истребительной и армейской авиации.

«Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными Силами РФ уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В то же время в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам в регионах РФ не останется без соответствующих ответных действий российских Вооруженных Сил.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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