В Минобороны РФ рассказали об ударах по украинским портам

Минувшей ночью российская армия атаковала три украинских порта, которые обеспечивают интересы ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении. Целью атак стали порты «Одесса», «Черноморск» и «Днепро-Бугский».

В Одессе в результате ударов поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ, два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе узловой сборки дронов средней дальности UJ-22 компании «Укрджет».

В порту «Черноморск» Одесской области удар прошелся по контейнеровозу и сухогрузу, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ.

В порту «Днепро-Бугский» Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза с обеспечением для украинских военных.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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