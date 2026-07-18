За прошедшие сутки армия России улучшила тактические позиции и продвинулась вглубь обороны противника в зоне специальной военной операции, включая Запорожскую, Харьковскую и Днепропетровскую области Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ситуации на фронтах. Из опубликованных денных следует, что потери войск киевского режима превысили 1,5 тысячи боевиков и наемников.

Самые значительный урон ВСУ нанесен в зоне ответственности группировки войск «Восток», подразделения которой продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Васильковка, Малиновка, Покровское, Вольное в Днепропетровской области, а также Общее, Никольское, Новое Поле и Любицкое в Запорожской области.

На этом направлении противник потерял свыше 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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