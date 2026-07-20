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Минобороны сообщило о новом ударе по порту Одессы

Вооруженные силы России в ночь на понедельник, 20 июля, продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в порту «Одесса» высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии.

Накануне Минобороны сообщало о массированном ударе по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта «Южный» Одесской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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