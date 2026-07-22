Российские войска атаковали одесские порты: поражены сухогрузы и военные склады

Сегодня в течение дня российские войска нанесли новые удары по одесским портам, морским судам и логистическим центрам, задействованным в интересах вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает Министерств обороны РФ.

В частности, согласно данным ведомства, высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту «Черноморск» поражены инфраструктура логистического центра, используемая для хранения военных грузов, резервуары с горюче-смазочными материалами, а также сухогруз в момент разгрузки.

Вместе с тем в порту «Одесса» атакованы также объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем нанесен удар по сухогрузу и морскому судну типа «балкер», осуществлявшие доставку грузов для ВСУ.

В городе Одесса и Молодежное (10 км юго-зап. Одесса) ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube