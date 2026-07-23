ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Одессе: поражены порт и склад с беспилотниками

Российские войска в четверг ночью нанесли очередной комбинированный удар по используемым украинской армией объектам в Одессе. Об этом сообщило Минобороны. Для атаки применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

В порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Кроме того, в Одессе беспилотники разбили цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с дронами для ВСУ, отметили в военном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило о поражении сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ в одесские порты, и военных складов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube