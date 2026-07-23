В России оценили ущерб от атак ВСУ на мирные объекты

Общий ущерб, нанесенный ударами со стороны Украины по российским мирным объектам, превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

«В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов – свыше 535 млрд рублей», – сказал главный следователь РФ.

Таким образом, установленный ущерб от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры России составил около 1,1 трлн рублей. В СКР продолжают оценивать последствия атак ВСУ.

По словам Бастрыкина, с 2022 года ударам со стороны Украины подверглись 54 российских региона за пределами зоны проведения спецоперации. Речь идет об артиллерийских и ракетных обстрелах, применении дронов и случаях вторжения на территорию России. По фактам таких атак возбуждено около 5,3 тыс. уголовных дел.

Жертвами преступных действий ВСУ стали около 1,5 тыс. мирных жителей, включая 45 детей. Ранения различной степени тяжести получили около 6,8 тыс. человек, среди них 405 несовершеннолетних, заключил Бастрыкин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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