ВС России нанесли удары по портам Одессы, Измаила и Николаева

Российские войска в пятницу ночью продолжили нанесение групповых ударов ракетами и беспилотниками по сухогрузам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются украинской армией. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в порту «Одесса» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

В порту «Измаил» ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения морских дронов, в том числе «Магура», и ангар с военной техникой. Также поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Кроме того, в порту «Николаев» в момент разгрузки поражено судно, доставившее грузы военного назначения.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об утрате Украиной возможности принимать суда в своих черноморских портах после систематических российских ударов по портовой инфраструктуре.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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