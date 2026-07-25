Армия России продолжает бить по военной инфраструктуре в портах Украины

Минобороны России сообщило о новых групповых ударах по военной инфраструктуре в портах Украины.
По данным военного ведомства, ночью ракетами и ударными беспилотниками поражены объекты в портах Николаева, Одессы и Измаила.
В Николаеве под удар попал сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. В порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки и хранения военных грузов. В порту «Измаил» атакована инфраструктура для разгрузки и хранения ГСМ, а также склад с военным имуществом.
Накануне российские военные нанесли удары по трем морским портам на Украине – «Одесса», «Южный» и «Николаев».
Москва, Наталья Петрова
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