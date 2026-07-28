ВС РФ поразили в Черном море балкер с военным грузом и судно в порту Николаева

Российские войска во вторник утром в акватории Черного моря поразили балкер с военными грузами для ВСУ и плавучий подъемник в порту Николаева, задействованное в интересах украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что ударные беспилотники накрыли балкер, осуществлявший доставку военных грузов, в северо-западной акватории Черного моря.

«В порту «Николаев» поражено килекторное судно», – говорится в сообщении.

В МИД России накануне заявили, что российские военные продолжат удары по судам, связанным с поставками вооружений и боеприпасов на Украину. «Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев», – подчеркнули в ведомстве (цитата по РИА «Новости»).

Армия России ежедневно наносит удары по инфраструктуре портов Украины, в том числе в Одессе, Черноморске, Николаеве и Измаиле. Также целями российских военных становятся суда, доставляющие военные грузы для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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