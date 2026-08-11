Российская армия ударила по объектам ВПК в Киеве и Запорожье

Минобороны России сообщило о ночном групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса и логистики в Киеве и Запорожье.

По данным ведомства, российские военные для атаки применили высокоточное оружие наземного базирования.

В результате удара «поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье», говорится в сообщении Минобороны.

В Киеве ночью два раза объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в украинской столице и крупном пожаре, возникшем на складах в Шевченковском районе Киева после ракетного удара.

В Запорожье, по данным местных властей, после ночных ударов ВС России начались отключения электричества и возникли пожары. Как отмечала украинская пресса, целями атаки стали промышленные объекты и инфраструктура.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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