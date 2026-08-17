Когда прекратятся атаки БПЛА на российские города – мнение эксперта

Политический обозреватель Андрей Перла рассказал «Новому Дню», когда могут прекратиться атаки российских городов украинскими беспилотниками и ракетами.

«Это закончится, когда закончится война. А война закончится, когда все выдвинутые Россией требования (озвученные год назад в Анкоридже) будут выполнены противником, причем исполнение этих требований будет зафиксировано в международном договоре, причем его подпишут и США, и ЕС.

Да, это будет капитуляция ЕС перед Россией – не безоговорочная, очень даже с оговорками, но капитуляция.

А пока они думают, что могут победить или хотя бы не проиграть – мы должны помнить, что на этой войне мирного тыла для нас нет, и каждый из нас находится в непосредственной близости к противнику и в непосредственной опасности. Не такой большой, как на ЛБС, но вполне ощутимой. С этим, кто еще не умеет, должен научиться жить.

Впрочем, хорошая новость в том, что ПВО со временем будет работать все точнее и лучше, объектов без защиты будет все меньше, а противник будет нести все более существенные потери, которые сократят его возможности», – считает эксперт.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева