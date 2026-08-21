ВС РФ ударили по складам с оружием для ВСУ в дунайском порту Рени

Российские военные в ночь на пятницу, 21 августа, продолжили атаковать портовую инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в украинском порту Рени на Дунае поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом. Удары наносились беспилотниками.

Накануне ударные БПЛА атаковали два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом и резервуар с горюче-смазочными материалами для украинской армии в порту Черноморск в Одесской области, информировало Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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