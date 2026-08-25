ПВО ликвидировала 148 воздушных целей над Россией за ночь

Средства противоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили 148 воздушных целей над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как правило, в сводке Минобороны говорится о сбитых беспилотниках самолетного типа, но в этот раз не уточняется, о каких именно воздушных целях идет речь.

В Краснодарском крае во время ночной атаки БПЛА погибли два человека, еще двое пострадали. Обломки дроны упали на территорию железнодорожной станции Афипская в Северском районе. Работа станции приостановлена. Кроме того, после налета беспилотников начался пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. В поселке Афипский повреждены 10 частных домов, в одном из них тушат пожар.

В Ростовской области сбили около 30 вражеских дронов в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и трех районах области, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Упавшие обломки БПЛА повредили четыре частных дома в Новошахтинске. Обошлось без пострадавших. В Каменском и Красносулинском районах тушат загоревшиеся лес и сухую траву.

Москва, Наталья Петрова