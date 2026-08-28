В России стартовало серийное производство комплекса глушения Starlink

В России началось серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», предназначенного для противодействия работе спутниковой системы Starlink. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – рассказал собеседник информагентства.

По словам источника, новый комплекс не нарушает работу терминалов на земле, а воздействует на спутники системы. «Узким, мощным, направленным радиосигналом она слепит приемные антенны спутников, вызывая коллапс бортовой системы космического аппарата и отказ в обслуживании наземных терминалов», – пояснил он.

Благодаря высокой мощности радиосигнала несколько устройств «Волна Купол Гарант» могут прекратить работу Starlink в целом регионе. «Десятки устройств включенных одновременно могут вызвать временный коллапс в работе Starlink», – рассказал источник.

Как отметил собеседник ТАСС, российские инженеры разрабатывали новый комплекс в качестве ответа на использование ВСУ системы Starlink, в том числе на боевых беспилотниках, для ударов вглубь территории России. «Маск (создатель проекта Starlink – прим. ред.) напрямую запрещает использовать Starlink над Россией, но свободно допускает их взлом и установку на ударные дроны-дальнолеты ВСУ. Это прямое содействие в убийстве россиян. И пока ответ МИД или Следкома еще готовится, наши инженеры подготовили свой. И от него завыли не только на Украине, но и по всему миру», – заявил источник.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила о жалобах всушников на работу российских систем радиоэлектронной борьбы, из-за которых возникают проблемы со спутниковой связью Starlink. В статье указывалось, что комплекс радиоэлектронного подавления «Волна Купол Гарант» способен выводить из строя спутниковую сеть Starlink, которую массово используют в ВСУ. Украинские войска всецело зависят от Starlink, которая обеспечивает максимальное покрытие в зоне боевых действий.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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