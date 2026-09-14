«Герани» разнесли эшелоны с грузами для ВСУ в пяти украинских областях

Российские военные нанесли удары по локомотивам и железнодорожным эшелонам в пяти украинских областях с целью снижения логистических возможностей украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Расчетами реактивных ударных беспилотников «Герань-4 Сикер» поражен железнодорожный транспорт, использующийся для перевозки грузов для ВСУ по территории Украины.

В частности, под удары попали локомотивы и воинские эшелоны в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Минобороны опубликовало видео ударов.

Накануне военное ведомство России сообщило об атаках на объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки военных грузов из европейских стран.

Москва, Наталья Петрова