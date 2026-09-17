Россия и Украина сегодня провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев в комментарии РБК.

Как уточнило агентство БЕЛТА, обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

Российская сторона передала Киеву 252 тела всушников и вернула останки 23 бойцов ВС РФ.

Напомним, в прошлый раз, 13 августа, Москва и Киев провели обмен телами погибших в формате «261 на 24».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube