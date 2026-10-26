Подстанции, склад БПЛА и портовые объекты: Минобороны назвало цели ночных ударов по Украине

Российские военные в ночь на понедельник ударами беспилотников поразили две электроподстанции в Харьковской и Хмельницкой областях, а также уничтожили склад беспилотников ВСУ под Харьковом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в Харькове дроны атаковали электроподстанцию ПС-330 «Залютино», которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Также под удар попал склад хранения беспилотников большой и средней дальности, а также комплектующих к ним в Ольшанах.

В Хмельницкой области поражена подстанция ПС-330 в городе Каменце-Подольском, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры.

Кроме того, ночью был нанесен удар по порту Черноморск Одесской области. В результате поражены объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов, а также четыре склада с грузами военного и двойного назначения для украинской армии.

В Черном море атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для обеспечения ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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