Шестеро ямальских гаишников попались на «крышевании» опасных грузоперевозок

Публикации за 31.01.17

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении шести полицейских, подозреваемых в получении взяток за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, расследованием дела занимаются сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.

Следствие установило, что с февраля по октябрь 2016 года шесть сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России из Пуровского, Надымского и Тазовского районов систематически получали взятки от лиц, занимающихся грузовыми перевозками. По предварительным данным, взятки они давали за беспрепятственную транспортировку без оформления соответствующих разрешений негабаритных грузов по территории ЯНАО, а также не привлечение к ответственности.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.

Салехард, Иван Гридин

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