Прокуратура винит надымскую гимназию в нападении собак на ребёнка

Прокуратура Надыма занялась расследованием нападения собак на девочку на территории гимназии. Надзорная инстанция ищет пострадавшего ребёнка, чтобы подать иск в суд о возмещении морального вреда. Кроме того, департаменту образования Надымского района внесено представление. Речь идёт о ЧП, которое случилось 23 апреля и попало на видео. Съемка опубликована ранее в соцсетях.

По версии прокуратуры ЯНАО, ответственность за нападение животного на девочку полностью лежит на руководстве гимназии: учебное заведение должно обеспечивать безопасность учащихся, но не делало это должным образом. Как пояснили в надзорной инстанции, следить за детьми гимназия должна, в том числе с помощью видеонаблюдения. Кроме того, гимназия должна ограничить доступ на территорию учреждения и своевременно принимать все необходимые меры по предотвращению ЧП. Надзорная инстанция потребовала от службы отлова в Надыме МУП «Бюро ритуальных услуг» – поймать животных.

Накануне директор гимназии Валентина Коробец в беседе с агентством «Новый День» рассказывала об обстоятельствах инцидента, заявив, что виновный уже найден и наказан. К дисциплинарной ответственности привлечён администратор, который не отследил по камерам видеонаблюдения нападение собак на ребенка. Сама пострадавшая не является ученицей гимназии, она учится в соседней школе, директор её не знает. Но известно, что накануне дети, в том числе и школьники из этого учебного заведения, играли с собакой, которая покусала девочку за одежду. Возможно, именно дети привлекли псов на территорию школы. Животные проникли во двор гимназии через щель в ограде, рассказала представитель учебного заведения.

Между тем в прокуратуре отмечают, что это не первый случай в Надыме. В мае 2017 года на ученика школы также напали безнадзорные собаки.

Отметим, заместитель генпрокурора по УрФО Юрий Пономарёв ранее рекомендовал губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину изучить систему отлова безнадзорных животных в регионе. Поводом стало сразу несколько ЧП, связанных с нападением бродячих псов. В Салехарде ребёнок пострадал настолько сильно, что его пришлось госпитализировать. От собак ребёнка спас случайный прохожий.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 26.04.18

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