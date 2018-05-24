На место Харючи в заксобрании Ямала претендует турагент из тундры

Единороссы изменили список участников праймериз для выдвижения кандидата на пост вице-спикера заксобрания ЯНАО Сергея Харючи. Появился ещё один претендент. Это менеджер отдела внутреннего туризма «Ямалтур» Герман Сандрин. Он организует туристические выезды и ночёвку в чумах для туристов, в том числе и иностранных. Представитель коренного народа ханты. Известен, как управляющий этностойбищем, профессиональный гид. Согласно официальным данным регионального отделения «ЕР», он родился 27 февраля 1968 года.

Отметим, дебаты по этому округу уже начались. Помимо Сандрина в праймериз «ЕР» участвует сын ушедшего в досрочную отставку Сергея Харючи, cоветник главы администрации Приуральского района Андрей Харючи. А также – директор «Агрокомплекс Тазовский» Степан Вануйто, директор МКУ «Производственно-техническое объединение» в Ямальском районе Артур Джелябиев, сотрудник «Фонд развития Тазовского района ЯНАО» Аскар Исимбаев. Ещё двое: председатель общественной организации по содействию коренным малочисленным народам Севера «Минлей» Галина Матарас и служащий администрации Тазовского района Прокопий Тэсида.

Победитель праймериз станет кандидатом от «ЕР» на довыборах в Заксобрание Ямала по одномандатному округу номер три, в который входят Ямальский и Тазовский районы. В Тазовском районе наметился политический кризис: главу Александра Иванова обвиняют в том, что он мешал правосудию над депутатом-коррупционером.

Тазовский, служба информации

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