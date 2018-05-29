Ямальские единороссы назовут ещё одного кандидата в заксобрание до 12 июня

Ямальские единороссы не позднее 12 июня назовут ещё одного кандидата на выборах в заксобрание ЯНАО. До этого срока партийцы подведут итоги предварительного голосования на выдвижение в муравленковском одномандатном округе. Праймериз связаны с уходом в досрочную отставку депутата – бывшего главы филиала «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» в Муравленко Валерия Миннибаева (позднее перешёл на работу в Тюмень).

Сами праймериз пройдут 10 июня. Сроки сообщили в региональном отделении партии. Выдвижение участников началось во вторник, 29 мая, и закончится 7 июня. Вместе с этим заявление о досрочном сложении полномочий от Миннибаева ещё не одобрено коллегами – просьба только поступила в аппарат окружной думы. Для соблюдения всех формальностей народные избранники до 10 июня должны собраться на внеочередное заседание в Салехарде и одобрить отставку.

Отметим, 3 июня пройдут праймериз, победитель которых станет кандидатом от «Единой России» в Тазовском одномандатном округе. Место стало вакантно после досрочной отставки вице-спикера Сергея Харючи. Зарегистрировано семь участников, в том числе и сын г-на Харючи – советник главы Приуральского района. Таким образом на Ямале пройдут выборы в заксобрание по двум одномандатным округам.

Муравленко, служба информации

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