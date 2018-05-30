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Среда, 30 мая 2018, 14:55 мск

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Ямальские депутаты освободят коллегу от работы на следующей неделе

Досрочную отставку депутата заксобрания Ямала Валерия Миннибаева коллеги одобрят на предстоящей неделе. Решение должны принять 4 июня 2018 года, сообщили агентству «Новый день» в окружной думе.

Уже запущен механизм голосования. Народные избранники сделают выбор заочно. Это связано со сжатыми сроками принятия решения – таким образом можно избежать проблем с кворумом в летний период. Очередное заседание заксобрания ЯНАО назначено на 21 июня 2018 года, но народным избранникам нужно принять досрочную отставку г-на Миннибаева раньше, чтобы Избирком успел назначить выборы. Сейчас именно избирательная комиссия Ямала назначает день голосования на довыборах в заксобрание, а не сами депутаты. Такие поправки были приняты на предыдущем заседании. Вероятно, довыборы по муравленковскому округу будут назначены 5 июня, сообщили агентству в ИК Ямала.

Между тем окружное отделение «Единой России» уже запустило отбор претендонтов для выдвижения по муравленковскому округу, где избирался г-н Миннибаев. Итоги праймериз обещают озвучить до 12 июня.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.05.18

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