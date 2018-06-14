На Ямале банкротится известный медиаменеджер

В Новом Уренгое банкротится известный медиаменеджер, депутат городской думы Дмитрий Фуражкин. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда автономного округа, сообщает «Новый День».

Согласно материалам суда, Дмитрий Фуражкин взял в 2014 году кредит в «Запсибкомбанке» для приобретения оборудования и пополнения оборотных средств, а отдать его не смог. Обеспечением залога стала недвижимость. Это нежилое пмоещение в жилом доме. В помещении, которое является предметом залога, зарегистрирована компания ООО «Печатный мир». Долг медиаменеджера перед банком вместе с начисленными процентами составляет 7,4 млн рублей.

В рамках процедуры банкротства в отношении индивидуального предпринимателя Дмитрия Фуражкина в мае 2018 года введена процедура реструктуризации его долгов.

Связаться с г-ном Фуражкиным не удалось.

Согласно официальной справке городской думы, г-н Фуражкин с 2002 года являлся директором типографии «Печатный мир». С 2008 по 2017 год возглавлял телерадиокомпанию «Импульс». С 2017 года занимает должность генерального директора ОАО «Система массовых коммуникаций». Именно эта компания, судя по всему, после ряда преобразований стала собственником имущества муниципальной телекомпании «Импульс», которая пережила процедуру приватизации. Схему приватизации имущества ранее в мэрии Нового Уренгоя комментировать отказались. Он также является участником рекламных агентств.

В декларации за 2017 год указан годовой доход депутата Фуражкина – 4,2 млн рублей. Ранее у него было два автомобиля и доход в 18,7 млн рублей. По итогам 2017 года задекларированы машина RENAULT, водный транспорт, снегоход и квадроцикл. В 2015 году Дмитрий Фуражкин подарил Новому Уренгою бронзовую фигуру «Счастье», на открытии присутствовал глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 13.06.18

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