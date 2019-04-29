В Новом Уренгое с молотка уходит бизнес депутата-банкрота

В Новом Уренгое распродают имущество депутата-банкрота Дмитрия Фуражкина. На торги выставлены доли в принадлежащих ему компаниях и его недвижимое имущество. Более того, в суде оспорена сделка, по которой его внедорожник перешел к партнеру по бизнесу.

Экс-депутат думы Нового Уренгоя – Дмитрий Фуражкин – известный медиаменеджер – еще в 2015 году дарил городу скульптуры и был одним из самых богатых народных избранников газовой столицы. Однако в какой-то момент депутат не вернул кредит и сейчас проходит процедуру банкротства вместе с супругой Татьяной Фуражкиной. При это компании г-на Фуражкина являлись постоянным подрядчиком мэрии Нового Уренгоя и газовиков. Сумма невозвращенного кредита – 7,4 млн рублей. Мандат он сдал в конце 2018 года.

На торги выставлены: 50% доли в компании «Пространство успеха» (3 млн рублей). 50% доли в фирме «Рекламный мир» ( 10,7 млн рублей). 50% доли в компании «Чистый мир» (3,8 млн рублей). 20% доли в структуре «Ямал-инфо» ( 46 тыс. рублей). 50% доли в типографии «Печатный мир» (19,7 млн рублей). А также – несколько автостоянок.

Пока покупателей не нашлось.

Вместе с этим суд признал недействительной сделку по продаже джипа Дмитрия Фуражкина его партнеру Сергею Чугунову. Речь идет об автомобиле «Тойота Лэнд Круизер 200» 2008 года выпуска. Сделка состоялась в 2017 году (банкротство Фуражкина стартовало в 2018 году). Сумма продажи – 300 тыс. рублей. По версии арбитражного управляющего, который сейчас занимается процедурой несостоятельности бывшего депутата, цена занижена, реальная стоимость машины – порядка 1,6 млн рублей. Поскольку автомобиль был передан третьему лицу, то г-н Чугунов должен вернуть Фуражкину 1,6 млн рублей.

В Новом Уренгое есть еще одно громкое банкротство – группа компаний «Анкор» известного бизнесмена Сергея Плешкова. Имущество его фирм, в том числе торговые центры «Вертолет» и «Гудзон», должны быть выставлены на торги вслед за ТРЦ «Солнечный». Но пока что торги оспариваются в рамках арбитражного процесса.

Новый Уренгой, служба информации

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