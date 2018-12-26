В Новом Уренгое сложил полномочия депутат-банкрот

В Новом Уренгое сложил досрочно полномочия депутат, известный медиаменеджер Дмитрий Фуражкин. Он был директором телеканала «Импульс». Решение принято в ходе заседания гордумы 25 декабря 2018 года, сообщается на сайте гордумы. В качестве обоснования сложения мандата там указывают на смену места жительства г-на Фуражкина. Между тем известно, что у него крупные финансовые проблемы. По решению арбитражного суда он признан банкротом, хотя еще недавно дарил городу скульптуры.

Долги у г-на Фуражкина образовались из-за того, что он и его супруга взяли кредиты в «Запсибкомбанк» и не полностью отдали. Изначально банк предъявил сумму в 7,4 млн рублей. Но в процессе она меняется – появляются новые требования кредиторов. Имущество уже бывшего депутата будет продано за долги. В том числе известно, что у него есть два жилых помещения в Краснодаре. По итогам 2017 году депутат Фуражкин задекларировал 4,2 млн рублей. Ранее он был одним из самых богатых народных избранников в Новом Уренгое – он декларировал почти 19 млн рублей.

Новоуренгойский телеканал «Импульс» работает через другое юрлицо – «Средства массовых коммуникаций». С середины декабря вместо Дмитрия Фуражкина компании ООО «Импульс» и ООО «СМК» возглавляет Алена Середина.

Дмитрий Фуражкин с супругой имеют несколько фирм, в том числе рекламное агентство, которое регулярно получало контракты от мэрии. В том числе на установку новогодних елей.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 26.12.18

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