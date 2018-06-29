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Пятница, 29 июня 2018, 08:20 мск

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В Ноябрьске снова закрыли опасные магазины

фото – гугл-карты

В Ноябрьске после проверки закрыли помещения в очередном торговом центре. Речь идёт о магазине Центральный. Поводом для запрета эксплуатации части здания стала перестройка мансардного этажа. Разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции никто не получил.

«Прокурор Ноябрьска обратился в суд с иском к собственнику помещений – ООО «Семья» т- о запрете мансардных помещений. Владельцу строения необходимо получить заключение об их соответствии требованиям строительных и градостроительных норм и правил», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Судонезамедлительно наложил запрет на отчуждение спорных помещений.

Ранее незаконными были признаны мансардный и цокольный этажи торгового центра «Русь», нарушения пожарной безопасности нашли в торговом центре «Клубника». Кроме того, небезопасными были признаны батутный центр Mad Monkey.

Масштабные проверки торговых центров по всей стране, в том числе и на Ямале, начались по поручению Генпрокуратуры после трагедии в Кемерово. Во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Люди не могли выбраться из горящего здания. Силовики выяснили, что ТРЦ не соблюдал нормы пожарной безопасности.

Ноябрьск, служба информации

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