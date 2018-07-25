Жителям Нового Уренгоя предложили выйти на поиски пропавшего мужчины

В Новом Уренгое всем городом ищут молодого человека, пропавшего несколько дней назад. Это 27-летний житель города Антон Тимохин. Он пропал 19 июля 2018 года. В соцсетях появились предложения ко всем желающим: выйти и организовать поисковую операцию. Волонтёры уже несколько дней проводят поиски. Периодически появляются сообщения о том, что молодого человека видели в том или ином районе города.

Его супруга опубликовала уже несколько видео в социальных сетях, в которых объясняет, что он может быть в неадекватном состоянии. «Не проходите мимо, он не агрессивный и не опасный. Он вышел из дома с ключами, телефоном и наличными. Скорее всего, ничего из этого у него уже нет», – рассказала Ульяна Тимохина. Она полагает, что произошло что-то плохое. В семье есть маленький ребёнок.

В комментариях в соцсетях жена пропавшего пишет, что телефон мужа не отвечает. Известно, что Антон Тимохин договорился с родственниками поехать 20 июля 2018 года на рыбалку.

Получить комментарии от пресс-службы МВД Ямала о том, можно ли использовать оборудование системы «Безопасный город» для поиска человека, не удалось. Также неясно, возбуждено ли уголовное дело. Ни мобильный, ни рабочий телефон структуры в момент подготовки материала не отвечал. Как только пояснения будут получены, агентство их опубликует.

Отметим, не так давно жители тюменского города Ишима также все вместе с помощью волонтёров искали молодого человека. К сожалению, он был найден мёртвым.

Новый Уренгой, служба информации

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