На Ямале будут судить бизнесмена, который убил знакомого из-за долга

Силовики завершили расследование уголовного дела по факту убийства жителя Нового Уренгоя Антона Тимохина, которого искали всем городом летом 2018 года. Выяснилось, что причиной его убийства стал долг.

О том, что в Новом Уренгое пропал молодой человек, стало известно из соцсетей в июле 2018 года. Супруга пропавшего попросила помощи в поисках у горожан. Через несколько дней следователи сообщили, что возбудили уголовное дело по факту убийства. Был назван и подозреваемый: бизнесмен из Надыма. Теперь его будут судить.

«Подозреваемый предприниматель сообщил, что 19 июля 2018 года он вместе с потерпевшим находился за городом на берегу реки. Между ними произошел конфликт. Надымчанин ударил знакомого металлическим предметом по голове. Причиной ссоры стал денежный долг, который потерпевший не торопился возвращать», – описывают обстоятельства преступления в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемый закопал тело убитого и скрылся.

Новый Уренгой, служба информации

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