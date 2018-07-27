Уренгоец, которого искали всем городом, найден мёртвым

Молодой человек, которого искали всем Новым Уренгоем, найден погибшим. Следователи подозревают, что его убили. В преступлении уже признался знакомый погибшего.

Мужчина пропал 19 июля 2018 года. Его супруга забила тревогу, объявление о пропаже 27-летнего горожанина заполнили социальные сети. К поискам подключились волонтёры.

В пятницу, 27 июля 2018 года, из следственного управления СК Ямала пришли новости о возбуждении уголовного дела. «В ходе проверки установлено, что пропавший не планировал выезжать из Нового Уренгоя, а также внезапно прекратил общение с родственниками. Эти факты стали поводом для возбуждения уголовного дела. Силовики в ходе проверки вышли на бизнесмена из Надыма», – рассказали в СУ СК Ямала.

На допросе тот пояснил, что 19 июля 2018 года вместе с потерпевшим находился за городом на берегу реки. Возникла ссора. Бизнесмен несколько раз ударил по голове металлическим предметом погибшего. Тело умершего злоумышленник, по предварительной версии следствия, закопал.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 27.07.18

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