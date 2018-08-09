В лесу Тайланда найдено тело связанного ямальца (ВИДЕО)

Родственники погибшего в Таиланде ямальца опознали его по фотографиям. Об этом ТАСС сообщил российский консул в Таиланде Владимир Пронин. «В результате соответствующих проверок было установлено, что это российский гражданин Владимир Владимирович Фирсов, 1960 года рождения, из Салехарда», – сказал Пронин. Тело ямальца обнаружили в лесу провинции Удонтхани, там оно пролежало предположительно две недели. При погибшем находился паспорт РФ, срок действия которого закончился в 2016 году и виза в Таиланд (просрочена несколько лет назад). Также в кармане был ключ от арендованной комнаты на острове Самуи.

На шее и лодыжках мужчины была завязаны веревки. По сообщению местных жителей, ранее в этом месте, где был обнаружен труп, проживала пара бродяг, мужчина и женщина, но они исчезли из виду около недели назад. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства гибели россиянина.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.08.18

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