Ямалец добился того, чтобы смерть его отца в Тайланде расследовали как убийство

Сын погибшего в Тайланде жителя Салехарда добился продолжения расследования уголовного дела о смерти отца. Как рассказал агентству «Новый День» Владимир Фирсов, в ноябре состоялся апелляционный суд, который подтвердил, что дело об убийстве возбуждено законно. Хотя прокуратура настаивала на том, что его нужно прекратить. В том числе потому, что это могло быть самоубийство. Владимир Фирсов уверяет: отец ездил в Тайланд на отдых, и у него не было никаких мотивов накладывать на себя руки. Напротив, можно сказать, что у него должна была начаться новая жизнь.

Погибшего ямальца с признаками удушения обнаружили в начале августа 2018 года в провинции Удонтхани Тайланда. При нём находился паспорт РФ, и виза в Таиланд. Сначала сообщалось, что документы были недействующими, но силовики эту информацию не подтверждают. В сентябре тело погибшего доставили на Ямал. Оно было сильно повреждено, скорее всего, погибший лежал в лесу не менее двух недель, прежде чем его обнаружили. По данным местного телеканала, который сделал репортаж об обнаружении трупа, на лодыжках и руках погибшего были верёвки. Рядом с местом обнаружения мужчины видны следы проживания бездомных, но самих людей нет – они пропали. Чтобы выяснить детали ЧП, получить объяснения силовиков Тайланда, следственный комитет Ямала возбудил дело по статье «убийство». Проведена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно криминалисты рассказали, что следы удушения свидетельствуют о насильственном характере смерти Владимира Фирсова, говорит собеседник, знакомый с ходом расследования.

Сыну погибшего ямальца Владимиру Фирсову 18 лет. Он живёт в Салехарде. Как он сам рассказал агентству, в Тайланд его папа ездил часто – они с семьёй любили эту экзотическую страну.

«Когда я был маленький, мы ездили в Тайланд вместе с мамой. В 2006 году во время одного из путешествий она получила травму и погибла от заражения крови. Определённый период папе тяжело было бывать в этих местах. Но спустя время он стал ездить туда снова, много времени проводил рядом с океаном – месяц, два. Летом 2018 года хотел посетить место, где развеян прах мамы. Папа уехал в начале июня 2018 года и скоро должен был вернуться», – рассказал Владимир. Он добавил, что отец часто звонил из королевства.

«Поводов для сведения счётов с жизнью у него не было: он ждал переселения из ветхого жилья. Он всю жизнь прожил на Севере и стоял в очереди на получение новой квартиры. Мы с девушкой этому очень радовались», – рассказывает Владимир. В ходе одного из последних разговоров отец просил прислать ему немного денег на билет до Камбоджи, но когда услышал, что такой возможности нет, настаивать не стал. Сын погибшего рассказывает: в случае форс-мажора отцу было к кому обратиться. У него был друг в Салехарде, да и сын нашёл бы возможность помочь в случае ЧП. «Во время одного из последних телефонных разговоров я попросил его привезти бамбуковые палочки. Предполагаю, что именно за ними он и отправился в лес, где его позднее нашли мёртвым», – рассуждает Владимир.

В пресс-службе прокуратуры Ямала обещали прокомментировать свою позицию, но в течение дня в редакцию ответ так и не поступил. Он будет опубликован как только будет получен.

В следственном управлении СК Ямала сказали, что уже озвучивали свои доводы. Главный – только в рамках уголовного дела можно получать международную помощь и проводить экспертизы.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.11.18

Губернатор Артюхов назначил ещё одного чиновника. / Очередной Ямалец бежал к боевикам в Сирию. / Губернатор Ямала назвал дату послания, но не объяснил задержку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»