На Ямале прокуратура публично раскритиковала работу следственного комитета

На Ямале продолжается противостояние между прокуратурой и следственным комитетом. Причиной раздора стал труп ямальца, найденный в лесу Тайланда. По данному факту СК возбудил уголовное дело, но надзорный орган посчитал это решение необоснованным.

«В день возбуждения уголовного дела отсутствовали сведения о криминальном характере происшествия. Также не имелось оснований для применения положений ст. 12 УК РФ, определяющих условия действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления вне пределов России. Информация о том, что компетентными органами Королевства Таиланд не приняты меры к проведению эффективного и качественного расследования факта смерти, не представлена», – пояснили в прокуратуре.

Салехардский городской суд с этой позицией не согласился и встал на сторону следователей. Но надзорное ведомство твердо намерено обжаловать это решение. «Принятое и.о. прокурора города Салехарда решение не препятствовало проведению процессуальной проверки и, в случае установления фактов убийства и бездействия правоохранительных органов Таиланда, вынесению следователем законного решения о возбуждении уголовного дела», – говорят в прокуратуре.

Там недвусмысленно намекают, что у СК есть более важные дела, чем поиски убийц ямальца, долгие годы проживавшего в Тайланде.

«Надлежащая защита граждан от преступных посягательств должна обеспечиваться не только за пределами РФ, но и на территории оперативного обслуживания СУ СКР по ЯНАО. До настоящего времени не проведено качественное расследование убийства молодой жительницы Тазовского района, труп которой в очаге пожара с проникающим ранением в области груди был обнаружен еще в декабре 2017 года, а также убийств в декабре 2017 года и январе текущего года жителей села Мужи и деревни Вытвожгорт Шурышкарского района, – говорят в прокуратуре ЯНАО. – Уголовные дела, возбужденные по фактам совершения данных преступлений, неоднократно незаконно прекращались на основании предположений о суициде. Поскольку решения следственных органов не могут основываться на предположениях, они признаны незаконными и отменены».

Напомним, тело ямальца Владимира Фирсова с признаками удушения обнаружили в лесу провинции Удонтхани в начале августа. При погибшем находился паспорт РФ, срок действия которого закончился в 2016 году и виза в Таиланд (просрочена несколько лет назад). В середине сентября тело доставили на Ямал. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство. Если бы этого не было сделано, то силовикам не удалось бы получить международную помощь, пояснили в ведомстве. Управление запросило информацию об обстоятельствах ЧП у полиции Тайланда. Однако прокуратура Ямала посчитала, что дело возбуждено преждевременно.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.09.18

С выборов мэра Губкинского бегут кандидаты. / Второй кандидат передумал становиться мэром Губкинского. / Введение «тихого часа» на Ямале откладывается. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»