Тело ямальца, погибшего в Тайланде, доставят в Салехард

На Ямал доставят тело мужчины, которого нашли в августе 2018 года погибшим в лесу Тайланда. Помощь родственникам для транспортировки умершего, по предварительным данным, оказало правительство округа. Тело доставят в специальной криокамере 16 сентября 2018 года. Его сразу отправят на экспертизу для установления характера смерти, рассказали агентству «Новый день» в следственном управлении СК Ямала.

О ЧП агентство рассказывало в начале августа 2018 года. На тот момент было известно, что найденный мёртвым в лесу Тайланда, в провинции Удонтхани, мужчина – это Владимир Фирсов 1960 года рождения. При нём обнаружены документы. Предположительно, тело пролежало около двух недель пока его не нашли. Родственники опознали умершего. В сообщении о гибели мужчины говорилось, что на ногах ямальца были завязаны верёвки. Следователям автономного округа предстоит сложная экспертиза по установлению обстоятельств ЧП: тело повреждено вследствие длительного нахождения на воздухе в тёплом климате.

Следователи СУ СК Ямала возбудили уголовное дело по статье убийство. Если бы этого не было сделано, то силовикам не удалось бы получить международную помощь, поясняют в ведомстве. Управление запросило информацию об обстоятельствах ЧП у полиции Тайланда. Однако прокуратура Ямала посчитала, что дело возбуждено преждевременно. Надзорная инстанция предложила отменить постановлении следователя. СУ СК намерено обжаловать это решение.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.09.18

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