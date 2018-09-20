Погибший в лесу Тайланда ямалец был задушен: новые подробности расследования

Уголовное дело по факту убийства жителя Салехарда в Тайланде продолжат расследовать. Суд решил, что отменять решение о его возбуждении не нужно. Ранее на прекращении расследования настаивала прокуратура. В суде это мнение надзорного органа оспорил сын погибшего Владимира Фирсова. Об этом агентству «Новый День» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В следственном управлении СК Ямала подтвердили эту информацию, но не стали раскрывать подробности заседания. При этом там озвучили новые детали проверки по факту обнаружения погибшего. Напомним, Владимир Фирсов был найден в лесу Тайланда 6 августа 2018 года. Судя по фото с места ЧП, рядом с ним находился бытовой мусор. Возможно, это было пристанище погибшего.

В следственном управлении СК Ямала рассказали, что согласно протоколу осмотра места происшествия смерть наступила от асфиксии. Состояние, в котором обнаружено тело мужчины, свидетельствует о насильственном характере смерти. То есть версия самоубийства не приоритетна. «Близкие погибшего настаивали на том, что мужчина не мог совершить суицид и не страдал заболеваниями, которые могли повлечь его смерть», – рассказали в СУ СК Ямала.

Пока что силовики не могут начать судебно-криминалистическую экспертизу. Хотя 16 сентября 2018 года тело погибшего жителя Салехарда доставлено на Ямал. Помощь в доставке ямальца оказало правительство округа. Известно, что транспортировка была недешёвой, но такое решение было принято властями округа для поддержки родственников, у которых не было средств и страховки.

Уголовное дело было возбуждено 10 сентября 2018 года. После того, как его расследование возобновят, будет направлено международное правое поручение в Таиланд о выполнении следственных действи.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.09.18

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