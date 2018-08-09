Бывший и будущий губернаторы Ямала вручили медали Михельсону и Котуы

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и экс-глава округа Дмитрий Кобылкин в четверг, 9 августа, наградили руководство компаний «Новатэк» и «Ямал СПГ». И предправления нефтегазовой компании Леонид Михельсон, и глава «Ямал СПГ» Евгений Кот находятся в регионе, на церемонии запуска второй линии завода по производству сжиженного природного газа.

Леонид Михельсон получил из рук Артюхова медаль «За сохранение Арктики». Как пояснили в пресс-службе губернатора Ямала, власти округа ценят его усилия по внедрению новых технологий, способствующих освоению арктических территорий, а также вклад в проведение научных исследований.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин (бывший губернатор Ямала) наградил топ-менеджмент «Ямал СПГ». Гендиректор фирмы Евгений Кот получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Первому заместителю «Ямал СПГ» присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

Напомним, медаль «За сохранение Арктики» учредил в 2014 году как раз Дмитрий Кобылкин, будучи главой Ямала. Ею были награждены, например, начальник ямальского управления МЧС Аркадий Бессонов, военный комиссар Ямала Василий Чачков, руководитель авиакомпании «Ямал» Василий Крюк, пресс-секретарь губернатора Ямала Наталья Хлопунова после ликвидации вспышки сибирской язвы. Гражданам, получившим высокую награду, выплачивается сто тыс. рублей из окружного бюджета.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.08.18

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