Чиновники Ямала покупают авто с тюнингом: накладки на глушитель, хромированные решётки и кожаный салон

Госучреждение Ямала заказывает автомобиль с необычными параметрами: на машине обязательно должны быть установлены декоративная накладка на глушитель и хромированная решётка радиатора. Кроме того, задние стёкла авто должны быть «сильно тонированы». Об этом говорится в документации на закупку транспортного средства. Заказчиком является «Государственная кадастровая оценка», документы подписал директор госучреждения Андрей Курц. Максимальная стоимость закупки – 1,3 млн рублей.

Согласно заданию аукциона, это должен быть полноприводный внедорожник или кроссовер серебристого цвета 2018 года выпуска. В машине должны быть парктроники, мультимедиасистема, круиз-контроль, тканевая обивка салона чёрного цвета либо кожаная обивка сидений (комбинация искусственной и натуральной кожи).

В «Государственной кадастровой оценке» в ответ на вопрос агентства «Новый День» о необходимости накладки на выхлопную трубу в машине для госнужд предложили почитать 44 ФЗ, в котором «нет ограничения на описание объекта закупки». Там также заявили, что общение с журналистами отнимает рабочее время специалистов и положили трубку.

Итоги аукциона будут подведены 17 августа 2018 года.

Учредителем ГБУ ЯНАО «ГКО» является департамент имущественных отношений ЯНАО. Учреждение создано на основании постановления правительства автономного округа от 23 ноября 2017 года.

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов после резонансной истории с закупкой шоу на инаугурацию поручил заместителю по экономике тщательнее контролировать госзакупки. Прокуратура на днях отменила закупку граффити для посёлка Гыда стоимость 1,4 млн рублей в связи с тем, что такие расходы не являются первостепенными, когда есть более насущные проблемы. Правда, глава Гыды Олег Шабалин не согласился с этим.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.08.18

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