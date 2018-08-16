Экс-глава Тазовской думы ушёл с поста после письма из ФСБ: его паспорт был фальшивым

Бывший председатель думы Тазовского района Михаил Сытник, который много лет был депутатом, был осужден за использование подложного документа – российского паспорта. Суд состоялся ещё год назад, в 2017 году, однако информация о нём в публичное пространство не попадала. Агентству «Новый День» стали известны подробности приговора.

Михаил Сытник покинул пост председателя тазовской думы в ноябре 2015 года. Было несколько версий его отставки, одна из них – он мог лоббировать интересы фирмы, в которой трудился – «Тазстройэнеро». Однако «Новому Дню» стало известно, что именно в ноябре 2015 года паспорт Сытника был аннулирован в связи с указанием ФСБ. Кроме того, у депутата изъяли разрешение на пользование оружием. Суд позднее признал, что паспорт РФ Сытник получил с нарушениями, он скрыл от сотрудников ведомств, отвечающих задокументы, сведения об украинском гражданстве. бывший спикер райооной думы, судя по всему, был гражданином Украины с 1996 по 2000 год, а потом получил паспорт РФ, но при этом неправильно оформил гражданство РФ. Изначально у него был паспорт, выданный Уманским ГО МВД.

Михаила Сытника освободили от отбывания наказания в связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой отечественной войне.

В Тазовском районе за последние пару лет обнаружено огромное число нарушений в работе муниципальных властей. Более того, дело Сытник – не единственное уголовное расследование. Сейчас под следствием находится бывший глава района Александр Иванов, которого подозревают в воспрепятствовании правосудию – он обещал осужденному депутату Мисиру Исмаилову, своему другу, облегчить наказание за уголовное преступление. Сам Исмаилов отбывает наказание вместе с подчинённым Жолудевым за манипуляции с деньгами МУП «Дорожно-транспортное предприятие».

Накануне стало известно, что осужден сын действующего председателя районной думы Александр Борисов за хранение наркотиков. Как сообщает «URA.RU», он получил условный срок и приговорён к штрафу в двадцать тысяч рублей. Неясно, будет ли после этого слагать полномочия спикер. Это увеличило бы число выборных кампаний (сейчас выбирают главу района и депутата заксобрания по одномандатному округу).

Тазовский район, служба информации

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