На Ямале завершено дело полицейского, который заморозил насмерть дебошира в камере

На Ямале завершено расследование дела в отношении полицейского, который оставил дебошира на ночь в камере, а тот скончался от холода. ЧП произошло в канун нового года – в ночь на 31 декабря 2017 в селе Толька. История ранее освещалась в СМИ, также обсуждалась в телеграм-каналах и вызвала серьёзный резонанс.

Бывший участковый, которого вскоре будут судить, вмешался в семейный конфликт. 30 декабря 2017 года около полуночи ему позвонила знакомая и сказала, что её избивает сожитель. 34-летний полицейский вместо того, чтобы зарегистрировать это обращение, решил неформально поговорить с хулиганом. Для этого он доставил сожителя, который был нетрезв, в пункт полиции села Толька.

Как рассказали в следственном управлении СК Ямала, в рамках уголовного дела установлено, что участковый физическую силу к задержанному не применял. Для того, чтобы конфликт в семье не продолжился, он решил оставить мужчину в камере. Камера была недействующая, там не было отопления, но полицейский не принял это во внимание. Оставив дебошира на ночь, он уехал. Рано утром, придя на службу, он обнаружил задержанного мёртвым. Нетрезвый мужчина скончался от переохлаждения – это доказано экспертизой.

Участковый не сообщил об этом, он решил скрыть преступление. Для этого правоохранитель забрал тело, вывез его за пределы посёлка и спрятал в сугробе. Погибшего нашли через 18 дней.

Об обстоятельствах трагедии знал ещё один сотрудник отдела полции – помощник участкового. Он в деле проходил как свидетель. Уголовное дело уже в суде. Бывшего участкового обвиняют в двух преступлениях: п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Прокуратура Ямала выяснила, почему камера оказалась неотапливаемой в суровые декабрьские морозы. Оказалось, что дежурную часть в пункте полиции села Толька ликвидировали в связи с изменением штатной структуры окружного управления МВД. Разумеется, оставлять задержанных в камерах было нельзя. Но только после ЧП двери двух камер для административно-задержанных демонтировали. Четыре должностных лица из числа руководства отдела привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 29.08.18

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