На Ямале полицейский насмерть заморозил задержанного и закопал в лесу

В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошел вопиющий случай –полицейский насмерть заморозил мужчину. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, установлено, что уполномоченный участковый полиции пункта полиции по селу Толька задержал дебошира и запер его в неотапливаемом помещении.

О задержанном гражданине страж порядка вспомнил только через два дня. В те дни на Ямале стояли 40-градусные морозы. Открыв помещение, где был заперт задержанный, полицейский обнаружил его мертвым. Желая избежать ответственности, полицейский решил спрятать труп и позвал на помощь коллегу. Они вместе погрузили тело в автомобиль, вывезли за пределы населенного пункта и закопали в лесу.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, организована служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 01.02.18

Бастрыкин уволил генерала СК РФ Руслана Ибиева. / Ученые обнаружили на Ямале бугры-предвестники новых гигантских провалов. / Экс-глава ФМС на Ямале и его подчиненные ответят на махинации с премиальными. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»