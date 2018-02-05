российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 февраля 2018, 12:25 мск

Ямал

На Ямале полицейский насмерть заморозил задержанного и закопал в лесу

В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошел вопиющий случай –полицейский насмерть заморозил мужчину. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, установлено, что уполномоченный участковый полиции пункта полиции по селу Толька задержал дебошира и запер его в неотапливаемом помещении.

О задержанном гражданине страж порядка вспомнил только через два дня. В те дни на Ямале стояли 40-градусные морозы. Открыв помещение, где был заперт задержанный, полицейский обнаружил его мертвым. Желая избежать ответственности, полицейский решил спрятать труп и позвал на помощь коллегу. Они вместе погрузили тело в автомобиль, вывезли за пределы населенного пункта и закопали в лесу.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, организована служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 01.02.18

Бастрыкин уволил генерала СК РФ Руслана Ибиева. / Ученые обнаружили на Ямале бугры-предвестники новых гигантских провалов. / Экс-глава ФМС на Ямале и его подчиненные ответят на махинации с премиальными. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Убийства

В Югре охотник спутал приятеля с лосем

В США заместитель прокурора застрелил подростка в зале суда

Житель Салехарда убил 3-месячную дочь и избил 3-летнего сына

В Лысьве 24-летний парень убил подругу и собственного сына

В Уфе отвергнутый гастарбайтер зарезал в магазине возлюбленную

В Хабаровске пропал 12-летний мальчик

В Амурской области рецидивист убил 4-летнего мальчика

Ангарский маньяк ответит в суде еще за 60 убийств

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Ямал, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,

Новости партнеров