На Ямале полицейский насмерть заморозил задержанного и закопал в лесу

В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошел вопиющий случай –полицейский насмерть заморозил мужчину. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, установлено, что уполномоченный участковый полиции пункта полиции по селу Толька задержал дебошира и запер его в неотапливаемом помещении.
О задержанном гражданине страж порядка вспомнил только через два дня. В те дни на Ямале стояли 40-градусные морозы. Открыв помещение, где был заперт задержанный, полицейский обнаружил его мертвым. Желая избежать ответственности, полицейский решил спрятать труп и позвал на помощь коллегу. Они вместе погрузили тело в автомобиль, вывезли за пределы населенного пункта и закопали в лесу.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, организована служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
Салехард, Иван Гридин
Салехард. Другие новости 01.02.18
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