На Ямале осудили полицейского, который в Новый год заморозил задержанного насмерть

На Ямале осудили полицейского, который заморозил оставленного на ночь в ИВС мужчину. Экс-силовику придётся отбывать наказание в колонии, сообщает прокуратура Ямала.

Напомним обстоятельства преступления. ЧП произошло в селе Толька Красноселькупского района. В канун нового 2017 года – в ночь на 31 декабря – полицейский Кулбаев доставил нетрезвого дебошира в отделение полиции. Поводом стало то, что мужчина ругался со своей сожительницей и избивал её. Участковый – знакомый потерпевшей женщины – не стал регистрировать материал в отношении дебошира как положено по закону. Он решил, что хулигана можно оставить в камере на ночь, чтобы семейный скандал не продолжился. При этом полицейский не принял во внимание, что камера была неотапливаемой. Задержанный скончался от переохлаждения. Когда на следующий день полицейский увидел труп, он решил скрыть преступление и избавиться от тела. Участковый вывез погибшего за пределы села. Там его и нашли спустя какое-то время.

Уголовное дело расследователи сотрудники следственного управлении СК Ямала. Квалификация: превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. В рамках проверки правоохранители также выяснили, что участковый Кулбаева уже не первый раз незаконно помещал задержанного в камеру: в 2015 году он также «наказал» другого гражданина.

Полицейский свою вину на суде так и не признал. Тем не менее суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 20 тыс. рублей. Также суд лишил осужденного права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Толька, служба информации

Толька. Другие новости 31.10.18

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