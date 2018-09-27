Треть домов Ноябрьска находятся в аварийном состоянии

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов прокомментировал программу расселения в городе. По словам градоначальника, в городе из полутора тысяч многокрватирных домов 900 – деревянные. Из них половина признаны аварийными. Такую цифру г-н Романов назвал в четверг, 27 сентября, в рамках отчёта о развитии города на очередном заседании заксобрания Ямала, сообщает агентство «Новый День».

По словам чиновника, Ноябрьск выполнил указ президента – в городе расселили дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. «Реализация такого крупного проекта позволила каждому десятому жителю Ноябрьска получить благоустроенное жилое помещение», – сообщил мэр.

Он также заявил, что расселённые дома представляют опасность и подлежат демонтажу. «В текущем году сделан акцент на предоставление выкупной стоимости собственникам аварийного жилья. Из окружного бюджета Ноябрьску на эти цели выделено 150 млн рублей. Мы рассчитываем расселить 30 домов, признанных аварийными в 2012 году, и часть домов, признанных аварийными в период 2013 и 2014 годов», – сообщил чиновник.

Алексей Романов никак не прокомментировал страшный пожар в частично расселённом доме, который случился в ночь на 21 сентября 2018 года. Спасатели в ходе тушения обнаружили без сознания двоих мужчин. Один из них скончался в «скорой», второй найденный пострадавший уже был мёртв. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность проводки. Ранее в следственном управлении СК Ямала заявили, что проверят, почему чиновники в течение нескольких лет не расселили аварийный дом. Он был признан таковым в 2013 году. Часть жильцов съехали, но 21 человек проживали в этом доме.

Ноябрьск, служба информации

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