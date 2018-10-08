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Понедельник, 8 октября 2018, 14:33 мск

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В Ноябрьске снова пожар с жертвами: сгорели женщина и ребёнок (ФОТО)

фото – МЧС ЯНАО

В Ноябрьске в понедельник, 8 октября, сгорел деревянный одноэтажный жилой дом. В огне погибли женщина и ребёнок. Следователи выехали на место ЧП, чтобы начать проверку. «В следственный отдел поступило сообщение о гибели людей при пожаре в поселке НГДУ Ноябрьска. По результатам осмотра места происшествия и установления точных данных о погибших будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ямала, сообщение о возгорании жилья поступило к ним около 11:20. «По прибытию к месту вызова наблюдалось открытое горение балка, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану. В ходе боевой разведки были обнаружены женщина и ребёнок без признаков жизни», – рассказали в Главке. Там добавили, что ещё одного мужчину пожарные спасли из горящего строения и передали медикам.

Огонь ликвидировали в 12 часов дня.

Напомним, пожар с тяжёлыми последствиями произошёл в Ноябрьске в ночь на 21 сентября 2018 года. Найдены двое мужчин. Как выяснилось позднее, один из них уже был мёртв, второй скончался в машине медиков. Полиция возбудила уголовное дело по статье нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц. Следователи ещё проводят проверку, в том числе они выясняют, почему в аварийном жилом доме находились люди, почему их не расселили. В мэрии до сих пор не объяснили этот факт, в том числе там не ответили на запрос агентства, который был отправлен 3 октября 2018 года.

Ноябрьск, служба информации

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