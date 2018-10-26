В Ноябрьске по вине мэрии балок, где сгорели люди, не числился ни в одном документе

Прокуратура выяснила, что сгоревший в Ноябрьске балок, где погибли женщина и ребёнок, должна была расселить мэрия города. Однако городские чиновники вовремя не поставили дом на учёт. В отношении должностных лиц началась служебная проверка. Кроме того, городские власти проводят инвентаризацию таких строений по всему Ноябрьску. Речь идёт о пожаре в посёлке НГДУ, который случился 8 октября 2018 года.

По данным прокуратуры, которая проводила проверку после ЧП, балок до 1999 года числился на балансе нефтегазовой компании, после этого его должна была забрать мэрия. «В связи с приватизацией государственных предприятий в 1999 году жилой балок подлежал передаче в муниципальную собственность вместе с другими объектами жилищного фонда. Однако в перечень передаваемого имущества дом включён не был, в органах Росреестра не регистрировался», – рассказали в надзорной инстанции. Соответственно, балок не числился в программе по переселению. Из-за этого жильцы не могли улучшить жилищные условия.

«Прокуратура Ноябрьска 18 октября внесла представление главе администрации города Алексею Романову. Мэрия организовала работу по инвентаризации аналогичных жилых строений. Их будут ставить на учёт, а граждан, которые там проживают – переселять», – добавили в прокуратуре Ямала 26 октября 2018 года.

В Ноябрьске в конце сентября 2018 года случился ещё один пожар в доме на улице Изыскателей, где погибли люди. Дом был признан аварийным, но не был расселён, так как не подошёл срок его расселения.

Ноябрьск, служба информации

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