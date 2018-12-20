Пожар в Ноябрьске, где погибли женщина и ребенок, устроил пьяный мужчина

Следователи выяснили причину пожара, в котором в октябре 2018 года погибли женщина и ребенок. ЧП произошло по вине пьяного мужчины, который не потушил сигарету. Предполагаемого виновника будут судить. ЧП произошло 8 октября 2018 года днем в поселке НГДУ.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил сигарету непотушенной в заполненной окурками пепельнице. Пепельница находилась на подлокотнике кресла в кухне. Мужчина не обратил на это внимание и лег спать. В квартире в это время спали его сожительница и двухлетний малыш – сын племянницы погибшей. Женщине оставили ребенка для присмотра. Мужчине удалось спастись из огня, женщина и ребенок погибли – они отравились окисью углерода», – рассказали обстоятельства трагедии в следственном управлении СК Ямала, которое расследовало ЧП.

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Ранее проверку по факту ЧП проводила также прокуратура Ямала. В надзорной инстанции сообщали, что чиновники мэрии Ноябрьска вовремя не поставили сгоревший балок на учет. Если бы он стоял на учете, его бы расселили. По данным прокуратуры, которая проводила проверку после ЧП, балок до 1999 года числился на балансе нефтегазовой компании, после этого его должна была забрать мэрия.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 20.12.18

В Надыме распространяется пневмония, на карантине новые школы. / Надым первым начнет переходить на газомоторное топливо на Ямале. / Оппозиция не поддержала поправки в бюджет Ямала из-за незаконченных строек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»