Прокуратура проверит чиновников Ноябрьска после пожара, где погибли женщина и ребёнок

Прокуратура Ноябрьска вместе со следствием занялась проверкой обстоятельств пожара, в котором 8 октября 2018 года погибли женщина и ребёнок. Надзорная инстанция намерена изучить работу чиновников мэрии. ЧП произошло в первой половине дня. Горел деревянный балок в посёлке НГДУ.

«Проверяется соблюдение органом местного самоуправления жилищного законодательства. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, которые принимают решения с сфере обеспечения безопасных условий проживания», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Свою проверку также проводит СУ СК Ямала.

Это уже вторая трагедия за последний месяц, после которой правоохранители проверяют чиновников городской администрации. В ночь на 21 сентября сгорел другой жилой дом, признанный аварийным. В нём несмотря на статус проживали люди. В мэрии до сих пор не объяснили, почему это произошло. Там не ответили на запрос агентства «Новый День», который был отправлен ещё 3 октября. Сити-менеджер города Алексей Романов недоступен для общения по телефону, он не берёт трубку.

Ноябрьск, служба информации

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