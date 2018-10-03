Из-за пожара с погибшими в жилом доме Ноябрьска возбуждено дело

В Ноябрьске по факту пожара в жилом доме, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Квалификация – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека – ч.2 статья 219 УК РФ. Дело расследует полиция. Эту информацию агентству «Новый День» подтвердили в пресс-службе окружного полицейского Главка. Там не стали раскрывать подробности, уточнив, что идёт проверка. Ранее сообщалось, что по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки. Пожар случился в ночь на 21 сентября 2018 года.

Проверка в отношении чиновников, которые должны были контролировать процесс переселения из ветхого строения, ещё идёт. Её проводит СУ СК Ямала. Дом на Изыскателей был признан аварийным и частично расселён. Вместе с этим замглавы администрации Ноябрьска Евгений Белов заявил, что двое погибших мужчин, которых обнаружили спасатели бездыханными, проникли в дом незаконно. Легально ли и на каких основаниях в аварийном доме жили все остальные семьи, узнать не удалось (ранее сообщалось, что в строении жили 21 человек). В мэрии попросили прислать официальный запрос. Агентство «Новый День» опубликует ответ после его получения.

«Как выяснилось позже, погибшие находились там незаконно, в жилых помещениях прописаны не были, на правах собственности ими не владели. Мужчины самовольно вскрыли комнату», – сообщил замглавы администрации Ноябрьска Евгений Белов, которого цитирует агентство «Ноябрьск24».

Уточнить его комментарий не удалось. Он не берёт трубку. Также не получилось связаться с главой администрации Ноябрьска Алексеем Романовым, который мог бы ответить на вопрос о расселении аварийного сгоревшего дома. Он не отвечает на звонки журналистов.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 02.10.18

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