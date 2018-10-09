Сгоревший в Ноябрьске дом, где погибли люди, признан аварийным пять лет назад

Сгоревший дом в Ноябрьске на улице Изыскателей, где погибли двое мужчин, был признан непригодным для проживания ещё в 2013 году. Расселить его планировали к 2020 году. Снести намеревались в течение следующего года – до февраля 2021 года. Об этом сообщил замглавы администрации Евгений Белов в ответ на запрос агентства «Новый День».

«Работа с собственниками не проводилась, так как срок расселения и сноса не наступил», – прокомментировали в мэрии Ноябрьска вопрос о том, почему в аварийном доме жили люди. Ранее оперативные службы сообщали, что были заняты восемь квартир.

В информационном письме, которое поступило в адрес агентства из мэрии, также повторили, что погибшие мужчины не были ни нанимателями, ни собственниками квартир в сгоревшем доме. Они не были зарегистрированы в строении. Как говорил г-н Белов, они проникли в барак нелегально.

Как сообщалось ранее, предварительной причиной пожара считают неисправность проводки. Следователи начали проверку действий чиновников после ЧП. Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела ещё не принято. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по статье: «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц».

Ноябрьск, служба информации

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