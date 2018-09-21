Силовики проверят, почему чиновники не расселили аварийный дом в Ноябрьске, где сгорели люди

Следователи проверят, почему в аварийном доме в Ноябрьске, который сгорел в ночь на 21 сентября, находились люди. Будут изучены действия должностных лиц, отвечающих за расселение этой двуэтажки, пояснили в следственном управлении СК Ямала.

Пожар возник ночью. Спасатели в ходе тушения обнаружили бездыханными двоих мужчин. Один из них скончался в «скорой», второй найденный пострадавший уже был мёртв. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность проводки.

Дом был частично расселённым. На момент пожара в нём жили 21 человек. «В настоящее время следствием проводится комплекс мер, направленный на установление причины пожара и законности проживания граждан в аварийном доме», – рассказали следователи.

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Как сообщили в мэрии Ноябрьска, в результате ЧП пострадали пять человек. Погибшими оказались Руслан Волошин 1981 года рождения и Виктор Терещук 1982 года рождения. Один человек был госпитализирован в Центральную городскую больницу, еще двое от помощи медиков отказались. Дом был признан аварийным ещё в 2013 году.

Почему его не расселяли раньше – пока уточнить не удалось.

Ноябрьск, служба информации

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