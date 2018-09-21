В Ноябрьске сгорел жилой дом, есть погибшие

В ночь на 21 сентября 2018 года в Ноябрьске сгорел наполовину расселённый жилой дом. Есть погибшие. Один из жильцов, которого спасатели вытащили из огня, скончался в машине «скорой помощи». Ещё один мужчина был найден спасателями в этом доме мёртвым, рассказали в пресс-службе управления МЧС Ямала. Ещё один мужчина доставлен в городскую больницу с острым отравлением угарным газом.

Огонь возник, по данным спасателей, «во втором часу ночи» в деревянном, двухэтажном доме по ул. Изыскателей. «Прибывшие спасатели увидели открытое пламя на первом этаже. В ходе боевой разведки на втором этаже они обнаружили мужчину, которого передали в карету скорой помощи (скончался там). При помощи приставных пожарных лестниц огнеборцы спасали жильцов со второго этажа», – рассказали в управлении МЧС. Позднее «в районе второго этажа над очагом пожара найдено тело мужчины без признаков жизни». Причину его смерти установит экспертиза. В МЧС подчёркивают: сразу попасть в район очага пожара не удалось: там была слишком высокая температура и сильное задымление.

В МЧС отмечают: жилой дом признан ветхим аварийным, был частично расселен. На момент пожара в нём жили 21 человек в восьми квартирах.

Пожар тушили около пяти часов: о его ликвидации в МЧС сообщили в 06:06.

Власти Ноябрьска предоставили погорельцам два автобуса для обогрева. Только один жилец сгоревшего дома вселился в жильё, предоставленное мэрией в маневренном фонде. Остальные разместились у родственников.

В пятницу, 21 сентября, в мэрии Ноябрьска пройдёт заседание КЧС, на котором будут решать, как помочь погорельцам. Получить комментарии пресс-службы ратуши пока не удалось. В соцсетях уже появились фото мэрии с места событий. На них видно, что на месте пожара работает глава города Алексей Романов.

фото - администрация Ноябрьска фото - МЧС ЯНАО

Ноябрьск, служба информации

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